C'est ça, «faire de la politique autrement»?

Point de vue

La publication du règlement abolissant les frais accessoires constitue, une fois de plus, l'illustration parfaite du modus operandi qui anime Gaétan Barrette, ministre de la Santé. Il agit seul. Il consulte au minimum et pour la forme, parce qu'il y est obligé. Il instrumentalise les institutions. Il travestit les règles démocratiques. Il bâillonne tous ceux qui ont un mot à dire, et surtout s'ils sont d'avis contraire. Il impose sa loi. Ses armes favorites : la démagogie, l'intimidation, le déni et la politique spectacle.