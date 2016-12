Cadeau de Noël empoisonné pour Saint-Sauveur

Les citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur ont reçu récemment leur cadeau collectif de Noël de la part du vrai père Noël dont les ateliers sont situés dans le secteur de l'hôtel de ville de Québec. Il s'agit d'un gros jeu de déconstruction fabriqué par une compagnie de démolition accompagné de la machinerie pertinente. Le cadeau est apporté subrepticement par les lutins dans la cour du Centre Durocher avec l'autorisation de le démolir pour ensuite le reconstruire selon les caprices et les intérêts du promoteur, avec un espace grand comme une toilette publique pour y loger quelques livres, chaises et ordis. La moitié de l'édifice ira en logement moins chers que ceux du marché. Le site deviendrait donc du domaine privé, mais avec quelque nanane public pour sauver la face.

Pour éviter la vengeance des jaloux du secteur qui pourraient faire du chichi avec un projet de Maison de la culture, la grosse boîte contenait aussi un assemblage de bases en béton massif permettant de bien ancrer des clôtures totalement opaques de près de 12 pieds de hauteur. Une petite grue permet d'en ouvrir et fermer une section de façon étanche, matin et soir, aux fins de travaux secrets et discrets qu'on doit y mener et du transport de matériaux sensibles. Un kit de peinture était aussi fourni pour cacher les graffitis contestataires qui y seraient éventuellement dessinés. De toute façon, un bon de commande du commanditaire mandatait et finançait un artiste pour les cacher par une jolie fresque, évitant ainsi que des orques des bas-fonds populaires y saupoudrent des tags ou flops noirs.

Le terrain concerné avait été donné jadis gracieusement par la Ville aux pères Oblats. L'ensemble de l'oeuvre était exempté de taxes, à la condition expresse de consacrer pour l'avenir les lieux au rayonnement de la vie communautaire et paroissiale. C'est ainsi que le Centre fut, jusqu'à aujourd'hui, le coeur palpitant d'un quartier ouvrier, populaire et commercial dynamique et actif. La grande chanteuse Alys Roby, et le ténor Raoul Jobin, chevalier de la Légion d'honneur en France et compagnon de l'Ordre du Canada, en auraient été fiers.

Le jour vint de restaurer l'édifice, vieillot mais bien charpenté. Un projet de Maison de la culture fut recommandé par le Conseil du quartier, le Comité des citoyens et de très nombreux résidents et gens d'affaires. Mais, les lutins du père Noël s'en lavèrent les mains. Ils nous dirent que cela ne les concernait pas et qu'il fallait s'adresser ailleurs pour obtenir des cadeaux et même une simple écoute du père Noël. L'argent disponible était prévu pour d'autres quartiers plus méritants que le nôtre, mais pas pour nous. M. Scrooge de Dickens n'aurait pas fait mieux. Ils ne voulurent pas rencontrer les pères oblats, ni personne d'autre, et expédièrent tout simplement le paquet mentionné au début de notre histoire.

Le père Noël n'a jamais voulu reconnaître que notre quartier avait une vie autonome, une richesse culturelle intense, une dynamique propre et un coeur qui battait au rythme de ses zouaves, de ses prédicateurs, de ses commerces de proximité, de ses artistes et de ses organismes communautaires, de ses jeunes familles, de ses nouveaux arrivants, bref qu'il avait dans ce creuset une histoire riche et un projet rassembleur.

Donc, pour nous, gens du quartier, pas de magie de Nöel, de fête de famille, de chaleur humaine, de réconciliation, de fraternité, de partage, de douceurs, de tolérance, d'altruisme, d'airs de fête, de sapin chaleureux, de cloches, ni de couleurs.

Comment croire dans ces circonstances que le père Noël n'est pas une ordure?

René Boudreault, résident du quartier Saint-Sauveur