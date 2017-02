Le train à toute allure

(Québec) ÉDITORIAL / Faut-il, oui ou non, construire le réseau électrique métropolitain (REM) que propose la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ-Infra)? Si seulement la question était aussi simple.

La mise en oeuvre d'un projet d'une telle envergure aura plusieurs impacts, sur le développement immobilier, sur les organisations responsables du réseau de transport collectif de la métropole, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les finances publiques, entre autres. Tous s'entendent sur la nécessité d'améliorer l'offre de service aux usagers montréalais, mais le consensus est aussi fort sur le besoin d'obtenir toute l'information quant aux impacts de la formule retenue.

Le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), dévoilé à la mi-janvier, était loin de rejeter le projet, mais il jugeait que l'information fournie par le promoteur ne permettait pas de répondre à toutes les questions soulevées.

On assiste depuis à une intensification de la pression publique et politique. Une coalition regroupant des organismes environnementaux et syndicaux, dont le SCFP, met en doute le choix technologique du métro léger et demande qu'on soumette le projet à une commission parlementaire.

On voit mal, toutefois, ce qu'une telle consultation permettrait d'ajouter au débat si les instances politiques ne respectent même pas les mécanismes d'évaluation qu'elles ont elles-mêmes créés. Les critiques à l'endroit du travail du BAPE, par le maire de Montréal notamment, étaient aussi injustes qu'injustifiées.

À l'inverse, Équiterre, la Fondation David Suzuki et Vivre en ville ont senti le besoin d'intervenir hier, de crainte de voir «le plus important projet de transports collectifs en 50 ans dans la région de Montréal» avorter.

On n'en est pas rendu là, heureusement. Le porte-parole d'Équiterre, Sylvain Guilbault, a raison de dire que si une commission parlementaire doit avoir lieu, elle devrait plutôt porter sur des enjeux beaucoup plus larges, comme la réduction des émissions de GES du domaine du transport, et le déséquilibre qui existe entre le financement du réseau de transport collectif et du réseau routier.

Le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) a ajouté sa voix, avec une lettre ouverte où le président, Michel Trépanier, déplore que les audiences du BAPE se transforment en un procès, où des intervenants tentent de plaider leur cause devant des magistrats. «Si on passait de la consultation à la participation?» demande-t-il, disant vouloir «moderniser le BAPE».

Mais le BAPE mérite-t-il ce reproche, ou ne tient-il pas plutôt à la rapidité avec laquelle la Caisse de dépôt veut mettre ce projet en branle, pour assurer la rentabilité de son investissement?

On n'a pas de raison de douter de la bonne foi de CDPQ-Infra, qui se montre jusqu'ici ouverte à apporter des modifications à son projet, pour répondre à certaines des critiques qui lui sont adressées.

Il reste que devant l'impossibilité, pour le gouvernement provincial, de financer lui-même ce projet d'infrastructure, tous doivent faire des concessions, et faire preuve d'imagination aussi, pour répondre aux questions justifiées que soulève un organisme dont c'est précisément le mandat, sans que l'atteinte de l'objectif soit compromise. Dans ces conditions, malheureusement, l'empressement ne fait qu'empirer les choses.