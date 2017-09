De l'opposition, svp

Que les citoyens de Québec veuillent le réélire, libre à eux de le faire, mais il faut lui envoyer dans les pattes une opposition structurée et efficace. Il y a dans les partis d'opposition des gens fort qualifiés et capables d'encadrer les faits et gestes de notre petit Napoléon. Une bonne dizaine d'opposants équilibrerait le conseil et ferait sentinelle.

Présentement, le maire a beau dire que le passé est garant de l'avenir, ce n'est pas une raison pour lui laisser chemin libre à tout vent. Le roitelet a besoin de se faire entourer et de se faire dire la vérité en pleine face. Bref, il y a beaucoup trop d'ombre dans son programme. Il faut le forcer à bien gérer la ville dans les années à venir. Un cheval de course doit toujours être bridé.

Lévis Bouchard, Québec