Chasse aux coupables

Non madame, les citoyens n'ont pas consenti à une enquête publique, ils l'ont exigée et obtenue.

Vous demandez : «Qu'est-ce que ça nous prend de plus?» Je vous réponds : des excuses publiques du premier ministre Couillard pour cette période honteuse de l'histoire du PLQ et le fin mot sur le rôle de M. Charest; la reconstitution de l'expertise gouvernementale démolie sciemment par le gouvernement libéral et la conclusion des accusations portées contre des membres influents de la famille libérale.

Jamais nous ne devrons baisser la garde devant les égoïstes de ce monde qui font passer leurs intérêts personnels avant le bien commun. C'est le rôle de l'opposition dans notre système politique de dénoncer cette faute grave, le nier serait contribuer au maintien de cette exploitation malsaine des fonds publics qui a été générée par le gouvernement libéral.

Et c'est l'intérêt des citoyens qui est en cause et qui doit être défendu.

Paul Crête, Québec