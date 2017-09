Lire, et lire beaucoup

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil

«À leur premier essai, près de la moitié des futurs enseignants québécois ont échoué à l'examen de français obligatoire à l'obtention de leur brevet», pouvait-on lire récemment dans Le Soleil. Ça ne m'étonne pas, tellement les choses ont changé depuis que je suis entré à l'université à la fin des années 60. À titre d'écrivain et de réviseur, j'ai toujours affirmé que la maîtrise d'une langue passe nécessairement par la lecture, et beaucoup de lecture! Adolescent, je lisais au moins un livre - la plupart du temps plusieurs - par semaine. Je me souviens notamment d'avoir fait en trois jours l'enthousiaste traversée des quelque 700 pages de L'île mystérieuse, de Jules Verne.