Louis-Hébert mérite mieux

Je lève mon chapeau à tous les candidats de toutes les formations, mais avouons que c'est rare de voir ce genre de candidature lors d'une élection partielle. Je crois que peu importe ce qu'il adviendra, madame Guilbault est un signe de changement dans le paysage politique actuel. La campagne a pris une drôle de tournure et j'ai hâte qu'on parle des enjeux.

Je crois que le changement qui s'opère dans la place des femmes dans les hautes instances de décision est positif et il faut s'en réjouir. Des Geneviève, on en veut de plus en plus et pas seulement lors d'élections partielles. Les partis devraient s'engager à proposer plus de femmes lors des élections.

Mario Sioui, Québec