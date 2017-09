Aujourd'hui, lisons la science

Aujourd'hui, 20 septembre, les jeunes Québécois et Canadiens sont invités à faire, en classe ou à la maison, une période de lecture scientifique (documentaire, magazine, roman de science-fiction, BD, etc.), à l'invitation des cinq principaux magazines éducatifs canadiens (Les Explorateurs, Les Débrouillards, Curium, chickaDEE et OWL). Pourquoi une «Journée nationale Je lis la science» pour les jeunes?

D'abord, parce que la science influence notre vie individuelle et collective dans tous ses aspects : nutrition, santé, environnement, transports, etc.

Ensuite, parce qu'en cette époque de fake news et de désinformation, il est plus nécessaire que jamais de développer chez les jeunes un esprit critique, ce à quoi contribuent efficacement la démarche scientifique et de bonnes connaissances.

Aussi, et surtout, pour le plaisir! Pour rassasier cette «curiosité de nature» des jeunes. «L'esprit humain ne se contente pas d'admirer, il veut aussi comprendre», écrivait Hubert Reeves. De l'arrivée massive et inhabituelle de papillons belles dames à la plongée de la sonde Cassini vers Saturne, la science nous fait découvrir les merveilles de la nature et les efforts des humains pour mieux la comprendre et la respecter.

Et pour mieux nous comprendre et nous respecter entre humains...

Oui, «Lisons la science!» à l'école et à la maison ce 20 septembre... et tous les jours suivants!

Isabelle Vaillancourt et Angela Keenlyside, éditrices Montréal