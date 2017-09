Comment vider un centre-ville

En haute ville, Saint-Jean-Baptiste et Montcalm, là où j'habite et fais mes courses, il y a des tranchées partout, des obstacles, des détours, de la machinerie, de la poussière et du bruit. Sauvons-nous dans un havre de paix, les plaines d'Abraham. On creuse même sur les Plaines! Dans ma rue, on construit ou on rénove l'ancien Paingruel. C'est interminable, ça commence à 6h et le chantier est désert à 15h. Les HLM sont en réno 1 an sur 2, le Grand Théâtre s'effritait, le IGA fermé pour agrandissement... On devrait fermer le quartier au complet et nous envoyer dans des camps, au Stade olympique ou au vieux Colisée!

Si ma mère de 95 ans, qui résidait au CHSLD Le faubourg n'était pas décédée le 31 janvier, je me demande comment je pourrais la sortir pour la promener dans son fauteuil roulant. Je pourrais parler de la basse ville et du Vieux-Québec. Combien de fois on ouvre la chaussée sur René-Lévesque après l'avoir asphaltée et peu après, on voit des ornières dans les corridors des métrobus?

Si vous allez à Montréal, cônes oranges partout! On n'en sort pas, j'ai presque hâte à l'hiver et aux trottoirs pas déneigés et glissants, je suis dans un quartier de côtes! Serions-nous de trop, nous, les résidents des quartiers centraux?

Pierre Boucher, Québec

***