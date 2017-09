Le piège des opioïdes

N'avons-nous rien de mieux, comme société, que des drogues à offrir, à légaliser, pour que les citoyens du pays vivent une expérience qui élève, qui éveille une passion, qui nourrit un désir d'apprendre, de se développer, d'acquérir des compétences, de s'engager joyeusement, activement, en toute harmonie? Où sont les projets de société qui emballent, qui illuminent, qui créent une volonté d'en faire partie, qui font dire : «Moi, je dis non à la drogue; j'ai quelque chose de bien supérieur qui me fait triper.»

L'antidote n'est pas qu'un médicament. Il se fait «projet» de société, projet de vie, qui mobilise l'ensemble de la population. L'antidote se fait «art d'humanisation» où chacun porte le souci du mieux-être des gens qui l'entourent, quelle que soit sa condition de vie.

Une crise est un signal, un appel. Nos «leaders», gouvernants et autres doivent savoir tirer le meilleur de cette crise pour s'ouvrir à la nouveauté qui cherche à s'en dégager. Notre pays a beaucoup plus à offrir que la légalisation de drogues pour dynamiser ses citoyens, les rendre fiers et heureux d'y contribuer et de vivre ici.

Jean-Marc Fournier, Québec