Le fardeau des ménages

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil

Statistique Canada vient de nous apprendre que le revenu médian des ménages québécois se situe au 12e rang sur les 13 provinces et territoires, avec 59 822 $. Comme si ce n'était pas suffisant, le fardeau fiscal des individus et des entreprises de la province est le plus lourd au pays, indiquait le Conference Board du Canada le 2 mai dernier.