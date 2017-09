Les barouettés de monsieur Barrette

Le ministre et docteur Gaétan Barrette, spécialiste de la vie, du respect de la vie et du bien-être de tous ceux et celles qui sont en fin de vie, entre autres, n'aurait-il pas défroqué? N'est-il pas devenu le doc ministre des maladies et des sévices sociaux, des souffrances et de la mort? Monsieur le ministre et ses fonctionnaires sont-ils informés ou plutôt ne cachent-ils pas l'information au sujet des hara-kiris auxquels ont eu, ont et auront davantage recours les aînés, c'est-à-dire les barouettés du régime Barrette?

Gerry Pagé, Québec