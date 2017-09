Le bon sens au vestiaire

En 2013, l'Organisation des Nations unies (ONU) considérait les Rohingyas, de confession musulmane, comme l'une des minorités les plus persécutées au monde. Leur situation se dégrade encore en Birmanie et il ne serait pas surprenant que l'ONU en vienne un jour à parler de génocide. Si Aung San Suu Kyi, première ministre de facto de ce pays majoritairement bouddhiste, est toujours au pouvoir, nous aurions une Nobel de la paix (1991) potentiellement responsable d'un génocide.

C'est pratiquement au quotidien que nous entendons les employeurs revendiquer des mesures pour répondre à leurs besoins en main-d'oeuvre. Curieusement, au même moment où des entreprises cherchent des travailleurs spécialisés ou non, d'autres ne se gênent pas pour sabrer dans les conditions : pensons aux régimes de retraite, quand ce n'est pas simplement une fermeture sauvage pour faire affaire ailleurs.

Pour s'arracher les quelques travailleurs disponibles, on peut miser sur un meilleur salaire ou avantages sociaux. Cependant, un bon employeur pourrait commencer par écouter son personnel et travailler ensemble pour aplanir les difficultés : la mobilisation et la motivation c'est bon pour toutes entreprises. Aussi un employeur innovant est celui qui regarde en avant et propose des manières différentes de faire. Plus de flexibilité dans les horaires est un exemple, un autre serait que l'entreprise négocie avec ses sous-traitants pour que les employés usent avantageusement de leurs produits ou services. Pour un employeur qui ne regarde pas dans le rétroviseur pour avancer, son meilleur recruteur sera son personnel.

Clermont Vallières, Ste-Catherine