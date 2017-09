Le maire et le clocher

Carrefour des lecteurs

Le 28 août 2017, une inclinaison inquiétante du clocher de l'église de Saint-Sauveur a conduit à sa fermeture. Des travaux de stabilisation et de réparation dont les coûts restent à établir sont en cours. Une estimation préliminaire chiffre ces coûts à environ 1,4 million $. En attendant la fin des travaux, les messes paroissiales sont relocalisées dans la sacristie. Je me suis rendu à la messe en fin de semaine dernière, et la capacité d'accueil de la sacristie est limitée pour le nombre de fidèles. Ce local est exigu; sa vocation première n'étant pas d'accueillir une célébration de masse. Par exemple, il y est impossible de faire place à la chorale.