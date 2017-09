La pompe fiscale doit s'arrêter

Dans le cadre de cette consultation, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) publiait cette semaine un mémoire dévastateur sur le climat économique dans Saint-Jean-Baptiste. Il n'en fallait pas plus pour que le colérique maire sortant prenne la plume à son tour afin d'attaquer la CCIQ et critiquer leurs conclusions.

L'ironie est bien réelle puisque consulter des intervenants pour ensuite les accuser de mentir relève d'une oeuvre de Franz Kafka. Régis Labeaume démontre l'ampleur de son mépris pour les entrepreneurs d'ici, qui gagnent souvent moins cher que les hauts dirigeants de la ville et qui raclent les fonds de tiroir pour nourrir l'administration sortante. Ceux-ci méritent mieux, et il est temps de faire place au changement à l'hôtel de ville.

Québec 21 a vu le jour pour représenter tous les citoyens de la ville, commerçants inclus. Mon administration serait bâtie sur le respect des réalités de chacun et le cri du coeur de la CCIQ mérite qu'on l'écoute. Je m'engage à réduire massivement la réglementation municipale afin de faciliter la vie de ceux qui emploient et fournissent un revenu à nos concitoyens. La pompe fiscale doit aussi s'arrêter maintenant et c'est un engagement central de notre plateforme.

Jean-François Gosselin, Chef de Québec 21