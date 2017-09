Pas dans ma cour

Comme à Neuville et à Pintendre, les avions n'ont pas la cote auprès de la population. Et c'est principalement à cause du bruit. Les pistes d'atterrissage sont pourtant essentielles à la sécurité aérienne, elles peuvent sauver des vies si des aéronefs se retrouvent en difficulté. Une petite piste d'atterrissage d'urgence à proximité de l'aéroport de Québec, ce n'est pas si bête quand on y pense si un petit avion monomoteur se retrouvait en difficulté dans le secteur. Mais bon, les petits avions sont trop souvent bruyants et on semble s'entêter à ce qu'ils le demeurent. Comme si l'aéronautique n'avait pas encore trouvé d'équivalent léger, fonctionnel et sécuritaire à un bidule pas très high tech qui fonctionne depuis plus d'un siècle maintenant dans le domaine de l'automobile et qu'on appelle un silencieux.

Un petit effort de part et d'autre serait si simple mais on dirait depuis quelque temps qu'on privilégie trop souvent la confrontation. C'est dommage.

André Verville, Lévis

