Le jeu des islamistes

L'État islamique et autres groupes radicaux de ce monde cherchent à foutre le bordel dans nos sociétés, et ils y arrivent très bien.

Les islamistes radicaux rigolent dans leurs barbes de nous voir manifester et contre-manifester les uns contre les autres.

La montée de l'extrême droite à Québec, au Québec et dans le monde occidental est ce que souhaitent les radicaux.

Les mouvements racistes et xénophobes, comme La Meute ou Atalante, l'attentat terroriste à la Grande Mosquée de Québec, la tête de porc ou l'incendie criminel de la voiture du directeur du même endroit, c'est du bonbon pour les barbus de l'islam radical.

Ils nous veulent racistes, xénophobes et islamophobes, car ils veulent la confrontation, et quand «Rambo» Gauthier ouvre la bouche, ils rigolent encore plus fort dans leurs barbes.

Martin Blackburn, Québec