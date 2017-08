Des frais accessoires?

Carrefour des lecteurs

Depuis une quinzaine d'années, je me présente à chaque mois pour un test INR au centre de prélèvement sanguin à l'hôpital Saint-Sacrement. Le résultat de ce test est transmis à mon médecin et sa secrétaire médicale me contacte pour me donner le résultat. C'est rapide, c'est efficace, tout est parfait!