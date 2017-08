Et le quatrième lien?

Carrefour des lecteurs

C'est un peu enrageant de savoir que pour le dixième des 20 millions $ alloués pour un centre de recherche sur le troisième lien, nous pourrions en réaliser un dès l'été prochain. Je parle ici du traversier léger pour non-motorisés entre le quai des Cageux de Québec et la marina de Saint-Romuald. Ce projet, déjà proposé en 2001 par Zip Québec et qui comprenait une dizaine d'autres traversées pour la région de Québec, est une solution gagnante. Cette idée fut accueillie favorablement par le député de Lévis de l'époque, Gilles Lehouillier, et la mairesse Danielle Roy-Marinelli.