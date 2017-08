La grenouille libérale

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil À l'école de rang, la maîtresse madame Gertrude nous faisait apprendre par coeur les fables de La Fontaine. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf nous apprenait à modérer nos ambitions. Vous connaissez la fin de l'histoire : «La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva.»

Depuis un certain temps, les ministres libéraux sèment les promesses à tout vent. Énumérons la liste : un pont sur le Saguenay à Tadoussac, un traversier pour rejoindre l'île d'Anticosti, l'élargissement des autoroutes Henri-IV et Laurentienne, le prolongement de la route 138 vers Blanc-Sablon, le rachat des contrats pour la recherche de pétrole à Anticosti, et j'en passe. Si vous faites un calcul rapide, ce sont des milliards dont on parle ici. Et ce n'est pas fini : les élections s'en viennent en 2018. D'ici ce temps-là, la grenouille va s'enfler encore et va sûrement crever. Misère! Lévis Bouchard, Québec ***

Et le quatrième lien?

C'est un peu enrageant de savoir que pour le dixième des 20 millions $ alloués pour un centre de recherche sur le troisième lien, nous pourrions en réaliser un dès l'été prochain. Je parle ici du traversier léger pour non-motorisés entre le Quai des Cageux de Québec et la Marina de Saint-Romuald. Ce projet, déjà proposé en 2001 par Zip Québec et qui comprenait une dizaine d'autres traversées pour la région de Québec, est une solution gagnante. Cette idée fut accueillie favorablement par le député de Lévis de l'époque, M. Lehouillier et la mairesse Roy-Marinelli. Mieux encore, M. Hamel de chez AML m'apprenait qu'il avait le bateau parfait pour ces traversées de piétons, cyclistes, patineurs à roues alignées et chaises roulantes, le même que celui qui relie Montréal-Parc Jean-Drapeau-Longueuil. Relier ces rives en faisant des pistes cyclables respectives une boucle, serait beaucoup plus sécuritaire que le pont de Québec. Appréciez l'aventure d'un quart d'heure tout près de ces ponts en voguant sur le fleuve. Alors avec les autres 18 millions $, les chercheurs pourront dans leurs bureaux et devant leurs écrans planifier un quatrième lien pour ceux et celles qui pressent le citron dans leur véhicule en nourrissant leur stress. Pendant ce temps sur le traversier léger, d'autres visionnaires et écologistes respireront l'air du large le temps d'une chanson, celle de Bernard Cimon, Québec-Lévis! Pierre Bernier, Baie-Saint-Paul ***

Transcender le football