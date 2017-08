Cogeco et Bombardier

Je viens d'écouter le duo Duhaime-Ségal déblatérer sur les problèmes de Bombardier et de ses administrateurs dont leur nouveau vice-président transport récemment embauché.

Est-ce le rôle d'une entreprise québécoise telle que Cogeco d'encourager ses animateurs à détruire une entreprise québécoise ou ne devrait-elle pas prendre les moyens pour rapporter avec justesse les faits? Ils ont mis l'accent sur les dépassements de coût pour dilapider la crédibilité de Bombardier sans expliquer les causes de ces dépassements comme s'ils n'étaient dus qu'à Bombardier. De tels dépassements peuvent et sont souvent causés par le donneur d'ouvrage et pas seulement par l'exécutant. Où se trouve cette information sans compromis que le FM93 proclame plusieurs fois par jour?

Daniel Guilbault, Saint-Augustin-de-Desmaures