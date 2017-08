Montréal n'est pas le Québec

Je trouve cela assez présomptueux, car en ne parlant que des communautés culturelles minoritaires à Montréal pour ensuite dresser un portrait global du Québec, on se trouve presque à nier l'existence même de multiples communautés minoritaires partout au Québec. L'absence totale de la capitale nationale dans ces reportages en dit long sur une ce qui apparaît être une indifférence générale des changements démographiques hors de la région de Montréal. Il aurait été intéressant de rapporter des cas des communautés anglophones comme Harrington Harbour sur la Côte-Nord, Shigawake en Gaspésie, Saint-Malachie dans Bellechasse et j'en passe. J'adore Montréal, mais lorsque l'on fait des reportages sur le Québec, il serait bien, de temps à autre, de sortir du 514 et du 450.

Je viens d'écouter le duo Duhaime-Ségal déblatérer sur les problèmes de Bombardier et de ses administrateurs dont leur nouveau vice-président transport récemment embauché. Est-ce le rôle d'une entreprise québécoise telle que Cogeco d'encourager ses animateurs à détruire une entreprise québécoise ou ne devrait-elle pas prendre les moyens pour rapporter avec justesse les faits? Ils ont mis l'accent sur les dépassements de coût pour dilapider la crédibilité de Bombardier sans expliquer les causes de ces dépassements comme s'ils n'étaient dus qu'à Bombardier. De tels dépassements peuvent et sont souvent causés par le donneur d'ouvrage et pas seulement par l'exécutant. Où se trouve cette information sans compromis que le FM93 proclame plusieurs fois par jour?

Daniel Guilbault, Saint-Augustin-de-Desmaures

***