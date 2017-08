Ma carrière avec Coderre

Ce vire-capotage n'est pas une première, car un autre ancien de Vision Montréal et de Coalition Montréal, Réal Ménard, le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, un ancien bloquiste souverainiste, a aussi rejoint l'équipe du maire au printemps. Sans oublier les progressistes que sont Richard Bergeron et Lorraine Pagé, qui ont aussi décidé de troquer leurs principes. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que le petit-fils du géant Jacques Parizeau, Hadrien Parizeau, un jeune péquiste plein d'avenir, vient de faire pareil. Décidément, la carrière avant tout.

Céline Dion nous donne toute une leçon de vie. Pendant plus de 30 ans, Céline a accepté de suivre les directives de René Angelil et de bien d'autres, apprenant tous les rudiments de la discipline via les méandres de la routine dans l'ombre et le silence. Elle est devenue une personnalité internationale. Son évolution l'a conduite aux portes d'un immense essor personnel. C'est en écoutant et obéissant, aux dépens de ses propres désirs, qu'elle a développé des forces si grandes qu'aujourd'hui elle peut proclamer : «Je suis libre», signifiant qu'elle maîtrise sa vie et peut voler de ses propres ailes. «Je suis le boss» n'est pas qu'une simple boutade. Rares sont celles et ceux qui peuvent dire «Je suis libre».

Jacques Genest, Québec