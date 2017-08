Nous étions 1000, mais...

Alors pour quelle raison passez-vous sous silence ce qui était plus important? J'ai aperçu dans la foule le député Joël Ligthbound, un évêque anglican et un évêque catholique. Pourquoi ne leur avez-vous pas donné la parole à eux? Est-ce votre soif de sensationnalisme ou avez-vous des raisons cachées? N'êtes-vous pas un peu responsables de la montée de ces groupes d'extrême droite en agissant de la sorte?

Je veux appuyer les dires de M. Jonathan Carmichael. Oui, pourquoi les médias font la part belle au groupe La Meute? Vous avez omis de dire que nous étions environ 1000 personnes à place d'Youville, à manifester pacifiquement contre le racisme. Un petit nombre de gens masqués, arrivant d'on ne sait où, a pourfendu la foule pour se rendre au complexe G, alors que nous étions devant le Parlement. Nous sommes rentrés sagement chez nous. C'est cette manifestation-là, bon enfant et juste, qui méritait d'être à l'avant-scène dans vos médias, avant les casses de quelques écervelés.

Comment peut-on parler de racisme dans un pays où on se pâme devant des stars de hockey de la LNH comme P.K.Subban? Ou devant des étoiles de soccer jouant pour l'Impact, dont les gradins du stade Saputo sont presque toujours pleins, avec des joueurs qui se nomment Hassoun Camara, Dominic Oduro, Michael Salazar, Anthony Jackson Hamel, Chris Duvall, Ballou Tabla ou Ambroise Oyondo? Sans oublier les vedettes afro-américaines du football et du baseball!

C'est profondément stupide! Comment ose-t-on en avoir contre les Russes quand on a admiré Andrei Markov, ce grand défenseur de la cage de Price, et le terrible attaquant Alexander Radulov? Sans oublier la nouvelle révélation du tennis canadien, Denis Shapovalov, né en Israël de parents d'origine russe, ou des vedettes comme Alex Kovalev et Alexander Ovechkin.

Quant à ceux qui crient aux frontières-passoires Canada-États-Unis, c'est à Ottawa qu'il faut aller manifester! L'immigration et les douanes sont du domaine du fédéral. Nous payons nos impôts au fédéral pour être protégés... et nous ne le sommes guère. Je l'avoue, je crois que le maire Labeaume a bien fait de dire aux gens d'allez manifester ailleurs. Je lui donne raison.

Rafael Cortez Del Camino, Québec