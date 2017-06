Liberté de diffamer

On comprend que M. Labeaume est bagarreur, qu'il n'aime pas perdre et, même dans la défaite, qu'il veut vendre chèrement sa peau. Mais, dans cette affaire, il n'y a pas qu'une perte de fonds publics dans une cause perdue. Il y a une recherche de conclusion contraire au bien commun. Pourquoi vouloir étirer la liberté d'expression pour tolérer la diffamation?

M. Labeaume n'aime pas lui-même la critique. On le voit bouder des postes de radio parce qu'on le critique trop ouvertement. Il voudrait leur ouvrir en plus des portes pour inclure de la diffamation dans la critique de ses politiques? M. Labeaume, avalez votre pilule et passez à autre chose. Comme on dit, il faut choisir ses combats.

Jeannot Vachon, Québec