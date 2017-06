Pitié, M. Trudeau

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil

Avant la fin de la Session, par humanité et par compassion, vous devez demander à la Cour suprême son avis sur la Loi C-14 portant sur l'aide médicale à mourir. Les lois fédérale et provinciales et territoriales pourront s'harmoniser enfin. Viendra enfin une clarté juridique et clinique, un vent ensoleillé de sérénité. Les grands souffrants rendus à la fin de leur vie n'auront plus à aller mourir en Suisse, ni à se suicider, ni à implorer un meurtre par compassion, ni à se laisser mourir de faim et de soif, ni à cesser leurs médications antidouleurs ...