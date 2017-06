GND: une petite gêne?

En se disant prêt à devenir premier ministre, Gabriel Nadeau-Dubois ne manque pas de cran, il semble simplement manquer de jugement et de maturité. La recrue de Québec solidaire nous rappelle cet invité qui, lors d'un banquet, avait choisi de lui-même de prendre place à la table du Maître qui, ayant constaté l'arrogance du nouveau venu, l'avait convié à occuper une place de plus modeste rang.

GND dont les habiletés et le charisme ne sauraient être mis en doute aurait avantage à faire ses preuves, car, au final, c'est bien la population qui le conviera à trôner en première place si cette éventualité devait se réaliser.

D'ici là, en affirmant que Québec solidaire est aux portes du pouvoir et prêt à former le prochain gouvernement, notre «aspirant premier ministre» risque de perdre en crédibilité. Et comme le disait feu Gérard D. Lévesque : «En politique, quand on n'est pas cru, on est... cuit!». À ce stade-ci de sa carrière politique, GND aurait avantage à se garder une petite gêne.

Jean-Paul Plante, La Malbaie