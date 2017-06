Il existe peut-être une solution simple pour permettre aux concepteurs de la nouvelle version du SRB de permettre son passage à la haute-ville. En effet, il serait intéressant d'étudier la faisabilité de rendre le boulevard Laurier-Grande-Allée à sens unique vers l'est et le boulevard René Lévesque à sens unique vers l'ouest entre les rues des Gouverneurs et Claire-Fontaine.

Cette solution impliquerait que le tracé du SRB ne serait pas au centre de ces 2 voies de circulation afin de protéger d'une part les arbres au centre de la chaussée sur la portion Grande-Allée et d'autre part maximiser le nombre de voies de circulation. De plus, il faudrait envisager que la rue Claire-Fontaine devienne également à sens unique vers le nord et sa voisine Turnbull à sens unique vers le sud. Si cette solution était applicable, il pourrait y avoir une station sur le campus universitaire en direction ouest du tracé de ce nouveau mode de transport. De plus, alors que la ville de Québec se préoccupe d'améliorer la fluidité de la circulation, la solution du sens unique sur ces 2 grandes artères de circulation éliminerait automatiquement tous les feux de circulation clignotants qui y existent actuellement.

Jean-Pierre Lefebvre, Québec