La gauche et le projet de SRB

Un SRB sur Charest, en plus de ses autres avantages en efficacité du transport collectif, aurait ainsi contribué à réduire les inégalités sociales entre la haute-ville et la basse-ville. Je m'étonne donc que des personnes qui s'affichent «de gauche et progressistes» aient récemment fermement rejeté le projet de transport en commun rapide sur le boulevard Charest.

On peut rejeter le trajet par Charest pour plusieurs raisons, mais sous quelle logique peut-on le rejeter tout en s'affichant de gauche et progressiste? De ce point de vue, ne devrait-on pas favoriser la réduction des écarts de services publics entre les quartiers populaires de la basse-ville et les quartiers bien nantis de la haute-ville? Pour une personne de gauche, ne serait-il pas plus logique de souhaiter le développement prioritaire et la requalification urbaine de quartiers populaires négligés au lieu de les cantonner à l'exclusion des services publics, au désert urbain et au transit par le carré d'Youville pour atteindre l'Université Laval?

Louis Bélanger, Québec

***