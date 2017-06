Amours, délices et orgues

Un jury de marque présidé par l'organiste français Thierry Escaich s'y était donné rendez-vous.

Loin des bruits festivaliers et de la célébration des clameurs et autres décibels de l'heure, ce furent un lieu privilégié et un moment solennel pour une telle célébration de remarquables talents, de fougue et de passion que se partage une jeune élite surdouée qui contribue au maintien et au développement du patrimoine culturel historique de la noblesse des grandes orgues dont ce Concours de classe internationale cible la pérennité la plus rayonnante qui soit.

Gerry Pagé, Québec

