Manifs et respect

J'ai participé dans ma vie à des dizaines de manifestations (syndicats, groupes populaires, groupes marxistes, etc.), et ce fut toujours, par respect pour mes concitoyens, des manifestations responsables, avec un trajet connu à l'avance par les policiers et nos propres services d'ordre pour démasquer les casseurs et les provocateurs.

Le but d'une manifestation est d'exprimer publiquement une opinion, pas de déranger le plus de concitoyens possible.

Hélas, depuis le printemps érable, des groupuscules veulent imposer les manifestations de type anarchiste, n'importe ou, n'importe quand, n'importe comment, sans service d'ordre, sans donner son parcours à l'avance, sans aucune personne responsable... Des manifs d'enfants-rois qui ne donnent pas leur opinion, mais tapent du pied et exigent ceci et cela, et qui se foutent d'emmerder leurs concitoyens. Il ne faut pas accepter ces manifs antisociales et sans aucun respect pour les concitoyens. Oui au droit de manifs responsables, non aux manifs de type anarchiste. Les citoyens exigent le respect.

André Michaud, Québec