«Pas touche» à mon Publisac

Contrairement à Madame Lalande, j'apprécie beaucoup le contenu de mon Publisac et même je fais des plaintes si on oublie de me le livrer. Je ne suis pas la seule à apprécier ce sac rempli d'idées et de suggestions.

C'est un bon outil pour voir les nouveautés en magasin, les soldes et voir quels magasins recevront ma visite. Je regarde tous les dépliants avant de me décider. Ainsi je n'ai pas à aller dans des magasins pour chercher une circulaire sans savoir s'il s'y trouve des choses que je désire et au prix qui me convient! Je préfère des papiers que je récupérerai, plutôt que de dépenser de l'essence à parcourir tous les magasins qui ont déjà payé pour faire livrer leur circulaires.

Après avoir consulté le contenu de mon sac, je conserve ce dernier qui servira à y mettre les déchets de la litière de mon chat et les papiers vont dans mon bac de récupération. Il y aura toujours des gens qui se foutent de la propreté de leur environnement et des circulaires qui traînent même celles livrées par les facteurs.

C'est vrai que c'est un choix personnel mais il est aussi possible de refuser de recevoir ces sacs de publicités, donc pas de sacs pas de déchets!

Noëlla Lavigueur, Québec