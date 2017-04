Justice et délais

Je ne comprends pas le raisonnement des juges à la Cour suprême. On pourrait faire un lien avec la peine minimale imposée selon le crime afin de déterminer les délais raisonnables et ainsi rétablir la justice au Canada.

Plus de 800 demandes en arrêt des procédures ont été déposées au Québec, dont la moitié en matière criminelle. On ne parle pas de seulement quelques cas.

Chers amis indépendantistes,

le cannabis n'a rien d'une «drogue douce». Sa consommation est nuisible pour la santé et est associée à différents troubles de santé mentale, de psychoses toxiques deviennent chroniques et bouleversent la vie des adolescents et jeunes adultes atteints. Les dommages collatéraux ne se font pas attendre sur la famille et la société toute entière.

Un Québec pays devrait faire ce que Jean-François Lisée préconise, soit une commission parlementaire itinérante qui permettrait aux gens concernés de se faire entendre parmi toutes les franges de la population, dont les Premières Nations largement touchées par le fléau de la toxicomanie.

Ce n'est qu'après un tel exercice que le Québec pourrait statuer sur l'intérêt supérieur de ses citoyennes et citoyens, au vu de considérations de santé publique et non mercantiles.

Un Québec pays doit donc questionner sérieusement cette volonté d'Ottawa de légaliser la marijuana à des fins récréatives. S'intoxiquer n'a rien de récréatif. Justin Trudeau aurait-il trouvé une nouvelle façon de se maintenir au pouvoir? «Du pot et des jeux».

Simon Ruelland, médecin, Baie-Comeau