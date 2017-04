Pas si vite

Le Soleil

Chers amis indépendantistes,

le cannabis n'a rien d'une «drogue douce». Sa consommation est nuisible pour la santé et est associée à différents troubles de santé mentale, de psychoses toxiques deviennent chroniques et bouleversent la vie des adolescents et jeunes adultes atteints. Les dommages collatéraux ne se font pas attendre sur la famille et la société toute entière.