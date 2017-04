Le hockey et le français, ça fait pitié

Nous sommes au Québec, où la langue officielle est le français, et nous entendons entre autres «game», «scorer», «net», «goal» «driver au net», «goaler», «poke», «power play», au lieu de «match», «marquer un but», «filet», «but», «gardien de but», «se diriger au filet», «gardien de but», «rondelle ou disque», «avantage numérique», etc.

Il me semble également que les verbes «jouser» et «continusser» n'existent pas, alors qu'on entend régulièrement «s'ils jousent comme des...», ou encore «il faut qu'ils continusssent à...».

L'Office de protection de la langue française devrait peut-être s'attarder aux droits des consommateurs en regard du français utilisé dans les émissions consacrées au hockey, à la radio et à la télé. Ce sont des émissions qui s'adressent à des auditeurs et téléspectateurs en majorité francophones. Il semble donc logique de les respecter, de s'adresser à eux et de les informer dans la langue qu'ils maîtrisent le plus.

Le sport n'est pas une excuse pour manquer de respect à notre langue. C'est simple et pas extravagant de bien parler, et parler correctement notre langue peut se faire même en parlant de hockey. Doit-on tolérer la détérioration de notre langue à cause du hockey?

Jacques Emond, Rivière-du-Loup

