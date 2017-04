La bombe est dans vos mains M. Couillard

Il ne comprend pas que le décompte est déjà commencé et qu'il a la bombe dans les mains, ce qui est très dangereux. C'est un moyen de désamorcer la bombe qu'il faut trouver très rapidement.

Il a beau crier vers Ottawa et renvoyer la balle au gouvernement fédéral, sa voix ne passe pas la rivière des Outaouais et les problèmes de retard dans les causes judiciaires vont durer encore quelques années. Ça ne prendra pas beaucoup d'autres cas d'arrêts des procédures dans des causes de meurtre comme cette semaine pour que la bombe n'éclate...

Il est urgent d'agir et la clause dérogatoire telle que suggérée par Madame Véronique Hivon doit être considérée avec plus de sérieux.

Richard Gagné, Ste-Pétronille

