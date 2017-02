C'est là n'importe quoi. Ça en dit long sur son type de gestion et ses valeurs personnelles. Au diable, la dépense! À même les cotisations des avocats, assez élevées à ce qu'on dit, on peut imaginer la culture dépensière qui règne au royaume de Mme Prémont.

Les ordres professionnels sont indépendants et les décisions qui s'y prennent échappent à l'oeil du public. Je ne suis pas avocat et ne voterai donc pas à l'élection du Barreau en mai prochain. J'espère seulement que les principaux intéressés y regarderont de près. Peut-être l'apparente indolence de leur dirigeante n'est-elle que la pointe de l'iceberg?

François Maupetit, Lévis