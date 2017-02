Tous Québécois

Au Québec, comme ailleurs dans les Amériques (pour ne parler que des Amériques), nous sommes tous soit descendants d'immigrants, soit des immigrants vivant sur un territoire qui était occupé, à l'origine, par des communautés autochtones dont leurs ancêtres avaient aussi immigré.

Notre culture s'est métissée au gré des apports de chacun. Pour des raisons historiques, notre langue commune et officielle d'échange entre nous sur la place publique, au travail, dans les services publics est le français, symbolisé par la fleur de lys. Progressivement, nous nous sommes affirmés et nous nous affirmons en tant que nation québécoise en terre d'Amérique, quelles que soient nos origines lointaines ou récentes, la langue que nous parlons à la maison, notre orientation sexuelle et la religion que l'on pratique ou non.

Aussi, si des politiciens, des journalistes ou quiconque dérogent à ce paradigme sur la place publique, il est de notre devoir de leur rappeler cette réalité. Et, comme je l'ai déjà écrit, pour affirmer notre vision d'une société québécoise inclusive, nous nous devons toutes et tous bannir de notre vocabulaire les expressions «communautés ethniques», «communautés culturelles» « et évidemment «Québécois de souche». S'il est nécessaire, et vraiment si c'est nécessaire, parlons plutôt de «Québécois d'origine libanaise», de «Québécois hispanophones», de «Québécois de confession judaïque ou musulmane»...

Michel Roberge, Québec

