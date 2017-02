Québec en Amérique

Depuis quelques années, le monde change et devient de plus en plus multipolaire. Quatre pôles universels se dessinent finement : la Russie, la Chine qui étend ses tentacules en Afrique et en Amérique du Sud, la communauté européenne et l'Amérique du Nord.

Il s'avère que le Québec, îlot francophone, est noyé dans cette mer anglophone. Comment doit-on réagir devant un tel bloc pour ne pas, un jour, être noyés dans un tel océan? Le Québec se doit d'accueillir des gens d'ailleurs qui parlent français ou désireux de vivre en français. Les Québécois doivent être conscients que ces immigrants sont de confession et de culture différentes. À ce compte, si le Québec veut conserver sa langue et ses valeurs, il faut nécessairement et volontairement les accueillir à bras ouverts. Cependant, nous ne sommes pas obligés de renoncer à ce que nous sommes, ce qui ferait sûrement le bonheur des adeptes du multiculturalisme. Moi, je crois à l'interculturalisme : des communautés différentes peuvent vivre côte à côte dans le plus grand respect mutuel. Pour ce faire, tablons sur l'éducation, la bonne foi de nos dirigeants et un profond respect des divergences, sans toutefois renier les valeurs qui nous définissent depuis plus de 300 ans.

Lévis Bouchard, Québec