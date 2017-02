Une pensée pour la famille Bissonnette

Le Soleil

Au-delà du drame qui s'est déroulé au Centre culturel islamique de Québec, il y a une famille touchée de plein fouet et démolie devant l'ampleur de ce drame odieux. Ce sont les parents, le frère et l'entourage d'Alexandre Bissonnette. Ces gens vivront le reste de leur vie avec des questionnements et des douleurs profondes par rapport au geste commis par leur fils. D'autres aussi ressentiront des remords devant l'intimidation dont ils sont responsables et qu'ils auront fait subir à Alexandre et les conséquences probables des gestes ou des paroles blessantes qui, de nos jours, se produisent encore malgré les interventions.