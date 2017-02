Église Saint-Vincent-de-Paul: un vide à combler

Le Soleil

L'attente d'un projet concret sur le site de l'ancienne église Saint-Vincent-de-Paul dans la côte d'Abraham est un exercice pour déterminer le seuil de tolérance de la Ville. Les années passent et aucun projet ne réussit à prendre racine. Pourtant, le promoteur immobilier avait inscrit sa compagnie Les immeubles Jacques Robitaille inc. en vue d'obtenir un permis de construction et d'occupation pour permettre l'érection d'un projet mixte d'hôtel et d'unités d'habitation, en vertu de la réglementation municipale en vigueur. Mais le vide demeure.