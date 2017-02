La peur est un terreau

Dès qu'on souhaite que quelqu'un agisse à notre façon, et que nous acceptons que cette personne agisse par crainte des représailles, alors nous utilisons la peur comme moteur d'action. Nous devenons des agents du terrorisme qui, bien qu'à petite échelle, alimente le terreau pour que les «extrêmes» s'y nourrissent. Rien à voir avec Alexandre Bissonnette, vous me direz? Et si, au lieu de chercher à punir des «fautifs», on mettait nos énergies à «repriser» le tissu social, à «retisser» les fils qui s'en échappent d'une manière ou d'une autre, peut-être pourrions-nous, pour tous les «Alexandre Bissonnette» de ce monde, créer un sens de communauté?

C'est une réflexion de société que les derniers événements nous invitent à faire. Une invitation à revoir tous nos systèmes législatifs qui se veulent dissuasifs par les peines qu'ils brandissent, espérant que la peur de la punition nous fera «marcher droit». De même avec les systèmes de récompenses dans les milieux scolaires ou professionnels, parce qu'une récompense a toujours sa contrepartie et la peur d'en être privé demeure un moteur d'action axé sur la peur!

Sans s'oublier, nous les parents, lorsque nous brandissons des «conséquences». C'est difficile à admettre, et c'est le premier pas à faire vers le changement... Oui, parfois, moi aussi je suis «terroriste»... et j'essaie de m'en sortir!

Jacinthe Fortier, Québec

