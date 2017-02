Aujourd'hui, toute la communauté arabo-musulmane du Québec est sous le choc. Mais nous resterons solidaires, fiers et forts. Merci aux centaines de gens qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé leurs condoléances, qui nous ont visités. Votre appui est essentiel pour nous. Ensemble, nous vaincrons de la haine et de l'ignorance. Mon père ne sera pas mort en vain.

Mon père, un homme droit et bon, un exemple de résilience, un homme aimé de tous, un professeur et un chercheur émérite, un battant, qui a quitté son pays pour donner une chance à sa famille de vivre loin de l'horreur. Le destin nous a rattrapés.

En tant que membre du Carrefour Foi et Spiritualité de Bordeaux-Cartierville, et artisan de sa mise en place pendant plusieurs années, je veux exprimer ma totale solidarité et mes plus sincères condoléances à mes frères et soeurs musulmans. Une attaque contre vous en est une contre nous tous. Les religions, quelles qu'elles soient, n'ont de sens que si elles constituent des chemins vers ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes : la tendresse, la bonté, l'amour, la compassion, la justice, la paix, le pardon; elles n'ont de sens que si elles rassemblent des hommes et des femmes qui, librement, ont décidé de se faire artisans et artisanes de ces valeurs qui sont source de vie et de fraternité.

Que ces événements, loin d'alimenter la haine et le désir de vengeance, nous rapprochent les uns les autres et renforcent notre détermination commune à dénoncer toute tentative d'instrumentaliser une religion pour semer la haine, l'intolérance, la xénophobie et la division.

Pierre Prud'homme, Laval

