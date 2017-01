Très discrètement le maire Régis Labeaume et son équipe viennent de saborder le Service de l'environnement de la Ville de Québec, les ressources étant distribuées aux différents arrondissements et autres entités.

Alors que le port de Québec tout fédéral s'apprête à empiéter sur le fleuve et réduire la plage publique de la baie de Beauport; alors que le projet du Phare se confirme avec ses influences sur le trafic routier, l'éolien et le paysage; alors que la congestion urbaine s'ajoute à la pollution de l'incinérateur; alors que les moyens de transport en commun sont à définir; alors que la responsabilité du traitement des déchets prend du retard... On coupe ce service dérangeant pour éviter une augmentation passagère de taxes, c'est que nous nous sommes en année électorale. Les vraies économies ne sont-elles pas pour combler un amphithéâtre vide avec une entente mal ficelée, un coffre-fort virtuel, mais réellement coûteux ou une horloge mal placée? C'est Clotaire Rapaille qui doit rire... Triste journée pour l'environnement et pour l'avenir.

Guy Lord, ex-employé du Service de l'environnement de Québec

