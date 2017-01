L'euthanasie tendresse?

Dieu n'a jamais eu le monopole sur le moment de la mort de l'être humain depuis qu'il lui a donné le libre arbitre. Le suicide existe depuis la nuit des temps et nous tentons collectivement de le prévenir, car nous croyons en la dignité inconditionnelle de chaque vie humaine. Cette conviction s'applique aussi au prêtre, évoqué dans la chronique, qui aurait demandé l'euthanasie. Alors que la semaine de prévention du suicide débute le 29 janvier, nous rappelons l'importance de l'accompagnement et de la promotion des soins palliatifs pour laisser la porte ouverte à des moments de tendresse insoupçonnés.

Je sympathise totalement avec le couple qui tient à Stoneham la boulangerie artisanale «Pascal Le Boulanger», harcelée par le MAPAQ, de très sinistre mémoire dans le dossier des fromagers. Les petits commerces comme ceux du couple Chazal changent tout, et pour le mieux, dans la vie d'un quartier. Je souhaite à Mme Claire et à M. Pascal Chazal d'avoir un appui inconditionnel du milieu et je suggère que tous les membres du MAPAQ, autant ceux des fromages que les autres, soient remplacés par des humains.

Florent Gaudreault, Montréal