Un infantilisme gênant!

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil Voilà que la nouvelle politique établie au Cégep de Lévis-Lauzon, là où le prince est encore étudiant, souhaite infantiliser le client en modifiant de manière «novatrice» les heures de ses cours pour satisfaire l'étudiant lève-tard. Du pur à-plat-ventrisme dans un suicide par l'absurde.

La direction de l'établissement, visiblement, travaille dans l'angle mort de la logique, privilégie clairement la paresse, le manque de gestion d'un agenda, les heures passées dans les bars et l'irresponsabilité chez l'étudiant. Tel est le constat à la suite des nouvelles décisions administratives et bénites par le syndicat. Bel enseignement, me direz-vous! En parallèle, faudra-t-il retarder de quelques heures l'ouverture des commerces, empêcher les vaillants travailleurs de commencer leur journée d'ouvrage à 8h ou à 8h30? Les chirurgiens opéreront à partir de 9h, pas avant! Eux aussi peuvent revendiquer le droit de se lever tard. La société s'adapte donc aux lève-tard, pas l'inverse! Mais que fera le pauvre étudiant identifié lève-tard lorsqu'il sera sur le marché du travail? Faudra-t-il une salle de réveil pour qu'il fasse son petit rot? Ce même étudiant, tiens donc, daignera-t-il accepter de prendre son vol à 7h pour l'Europe cet été? Michel Beaumont, Québec ***

Stratégie référendaire?

Quand Jean-François Lisée a récemment été nommé chef du Parti québécois en promettant de différer à 2022 la tenue d'un référendum sur la séparation du Québec, je me suis dit que pour la première fois je voterai pour ce parti en 2018. Je vais lui donner l'occasion de nous démontrer sa compétence à bien diriger le Québec. Hélas, M. Lisée a choisi d'exploiter les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne en adoptant la vieille stratégie du Parti québécois, soit celle de dénigrer et de nous inciter à haïr «les méchants Anglais». Depuis quelques jours, on peut lire dans la section Opinions des journaux des textes qui tentent de provoquer cette haine du ROC. C'est orchestré. Mais quand comprendra-t-on au Parti québécois, que ce n'est pas en abaissant les autres qu'on se relève soi-même? C'est décevant et désolant, surtout dans ce nouveau contexte américain qui semble démontrer que susciter la colère et la haine, ça peut rapporter aux élections. Mon vote de 2018 n'ira donc plus au Parti québécois. Robert Descheveaux, Lévis ***

Au sujet de Donald Trump