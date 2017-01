La gauche intolérante et bienvenue

Je suis de gauche et je constate que la droite ferme, voire radicale, est maltraitée dans le discours public. Quant à la gauche ferme, voire radicale, elle est bienvenue. Il y a un double standard à ce sujet, au Québec. Une certaine gauche bon chic bon genre (BCBG) a pris en otage le discours public en diabolisant ceux qui pensent différemment d'elle. Il n'y a plus de place pour les nuances.

Si Trump ou Le Pen sont populaires, c'est notamment (pas en totalité) à cause de cette gauche radicale BCBG qui exaspère ceux qui subissent ses accusations injustes et qui finissent, eux aussi, par se radicaliser. On ne devrait pas être en réaction et répondre au radicalisme par le radicalisme, mais la réalité nous démontre que cela survient souvent. Je vais résister à «voter radical» mais plusieurs personnes y succombent. On se laisse ainsi charmer par le radicalisme de droite... ou le radicalisme de gauche.

La différence entre les deux est que le premier est mal perçu par les bien-pensants de la clique politico-médiatique (surtout montréalaise), alors que le deuxième est (étrangement) bien accueilli, même s'il n'est pas moins dangereux..

David Doyon, Québec