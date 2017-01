Les CHSLD et le Dr Barrette

Mon expérience clinique de plus de 50 ans auprès de ces malades, dont celles exclusives des 15 dernières années, m'incite à souligner les récents gestes fort positifs du Dr Barrette qui est le seul et le premier titulaire du ministère de la Santé à manifester autant d'intérêt au sort des malades admis dans les quelque 44 0000 lits du système provincial des CHSLD, en accordant plusieurs millions de dollars pour la réfection de certains milieux et en ajoutant 1500 nouveaux postes de soignants: préposés, infirmières auxiliaires et infirmières.

Connaissant le Dr Barrette, je suis certain qu'il ne lâchera pas le morceau et que ses gestes inciteront à la bonification des soins en ce système dont nous avons bien besoin dans le moment.

Jacques Potvin, médecin retraité, St-Ferréol-les-Neiges