Ces députés qui démissionnent...

Le Soleil

Si je compte bien, Madame Françoise David, la dernière députée à démissionner en cours de mandat, est la douzième depuis l'élection provinciale de 2014. Chaque député a sans doute de bonnes raisons de démissionner, parfois c'est obligé comme on l'a déjà vu, parfois pleinement justifié et d'autres fois discutable. Quoi qu'il en soit, rares sont les employeurs qui doivent assumer autant de frais à la suite du départ d'un employé et ici, ce sont les citoyens qui le font...