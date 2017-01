Obama c. Trump

(Québec) Lors des rencontres du président Barack Obama (et sa femme Michèle) avec diverses personnalités, on remarquera souvent qu'ils touchent physiquement ces dernières par une accolade, une main sur l'épaule ou par la taille. Cela démontre un certain humanisme.

Par opposition, on ne voit pas Donald Trump poser ces gestes sauf s'il s'agit de sa conjointe ou ses enfants. Le premier est très instruit, cultivé et particulièrement expérimenté en politique, ce qui ne semble pas être le cas du deuxième. Même constat en ce qui concerne la dextérité oratoire. M. Obama est aimé et apprécié dans la plupart des pays.

Or, M. Trump n'est pas très apprécié, voire détesté, dans plusieurs pays (dont le sien) où il suscite une certaine crainte par ses discours mensongers, vulgaires et haineux. M. Obama a été en mesure de consacrer toute sa vie à plein temps et ses talents au service des États-Unis; est-ce que M. Trump, au sommet d'une fortune immense pourra remplir ses fonctions à plein temps comme président alors que sa fortune est étalée dans plusieurs pays de la planète? Il est tout de même âgé de 70 ans! M. Obama est un pacifiste alors que M. Trump est un guerrier. Sans être prophète de malheur, ces réflexions donnent à s'interroger sur l'avenir de nos voisins du sud, du nôtre et du monde entier.

Maurice Bernard, Québec

***